Detuvieron a cuatro adolescentes por robos y amenazas en Villa María, Río Segundo y Río Cuarto

La Policía de Córdoba informó que en distintos operativos realizados durante las últimas horas fueron detenidos cuatro adolescentes por hechos vinculados a robos, amenazas y tenencia de armas en las ciudades de Villa María, Río Segundo y Río Cuarto.

En el primer caso, un adolescente de 13 años fue aprehendido en Villa María luego de sustraer prendas de un local deportivo. Según las investigaciones, el joven habría intentado ingresar a otros dos comercios, forzando sus accesos. Además, estaría vinculado a hechos similares ocurridos días atrás en la misma zona comercial.

Por otra parte, en las localidades de Río Segundo y Río Cuarto, efectivos detuvieron a tres adolescentes de entre 16 y 17 años acusados de amenazar y exhibir armas. Durante los procedimientos se secuestraron los elementos utilizados y se recuperaron objetos robados de un domicilio.

Todos los casos quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con las actuaciones correspondientes.