Detuvieron a un conductor ebrio que huyó tras provocar un accidente en Anisacate

Un conductor fue detenido luego de protagonizar un accidente de tránsito en la ruta 5, a la altura del kilómetro 32, en la localidad de Anisacate, y darse a la fuga.

El hecho ocurrió en la víspera, cuando el hombre de 46 años, que circulaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux, colisionó con un vehículo Nissan Kicks conducido por una mujer de 36 años. Tras el impacto, el responsable del choque continuó su marcha, por lo que se inició un seguimiento controlado por parte de personal policial.

Minutos después, los efectivos lograron interceptar la camioneta en el ingreso a la localidad de Villa del Prado. Al realizarle el test de alcoholemia, la Policía Caminera detectó que el conductor tenía 2,54 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cinco veces el límite permitido.

La mujer involucrada en el siniestro no resultó con lesiones de consideración y no requirió atención médica.