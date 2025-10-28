Iba por la ruta con 66 millones, marihuana y reptiles exóticos

Integrantes del Escuadrón de Seguridad Vial “Sierra Grande” de Gendarmería Nacional concretaron tres procedimientos insólitos y simultáneos sobre el kilómetro 1.308 de la Ruta Nacional 3, en la provincia de Chubut.

En el primero, los efectivos inspeccionaron un ómnibus de larga distancia y hallaron, dentro de una encomienda proveniente del barrio porteño de Retiro y con destino a Comodoro Rivadavia, tres lagartos Gecko Cacero Tropical, una especie originaria de África. Los reptiles viajaban ocultos en botellas plásticas y serán entregados a Fauna Regional de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro.

En un segundo operativo, los uniformados de la Sección “Arroyo Verde” detuvieron un vehículo que se dirigía desde Viedma hacia Puerto Madryn y hallaron 25 plantas, 12 semillas y 8,30 gramos de marihuana en el baúl.

Horas más tarde, otro control sobre el mismo corredor permitió descubrir 66.260.000 pesos argentinos escondidos en distintos compartimentos de un automóvil que se desplazaba desde Catriló (La Pampa) hacia Comodoro Rivadavia. El conductor no pudo justificar la procedencia del dinero.

En los tres casos intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, que dispuso la libertad supeditada de los implicados mientras avanza la investigación por infracción a las leyes de Conservación de la Fauna Silvestre y de Encubrimiento y Lavado de Activos.