Kraisman ofreció 32 mil pesos por el caso de la bondiola robada del súper

El dirigente peronista Guillermo Kraisman ofreció el pago de 32 mil pesos para evitar el juicio por la bondiola robada. El ex funcionario se encuentra imputado por haber sustraído fiambres del establecimiento «Mariano Max», ubicado en Avenida Vélez Sarsfield de barrio Ampliación San Fernando de la ciudad de Córdoba.

Se trata del doble del valor de lo sustraído, con el fin de cerrar el proceso judicial.

Pero además se solicitó que se realicen pericias psicológicas para evaluar el estado emocional del acusado.

Kraisman tiene 61 años, permaneció alojado durante varios meses en la cárcel de Bouwer y se encuentra acusado en otro causa, promovida por haber intentado cobrar dinero con un DNI falso perteneciente a la llamada «empleada fantasma» de la Legislatura de Córdoba. La justicia determinará si se acepta un acuerdo o si el ex funcionaria comparecerá en el banquillo de los acusados.