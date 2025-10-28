La Policía de Córdoba realizó amplios operativos con 34 detenidos en el sur

Durante el fin de semana, la Policía de Córdoba llevó adelante una serie de operativos en distintos sectores de la ciudad de Río Cuarto, que concluyeron con 34 personas detenidas por distintos hechos delictivos e infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

Según el parte oficial, los procedimientos permitieron además el secuestro de cinco armas de fuego, motopartes, dieciséis vehículos y diversos elementos relacionados con causas por robos y daños.

Los controles se desarrollaron en conjunto entre personal de distintas dependencias, áreas de investigación y unidades especiales, como parte de las acciones preventivas impulsadas por el Ministerio de Seguridad para fortalecer la presencia policial en la ciudad del sur provincial.