La Policía de Córdoba recuperó autopartes de un taxi robado y detuvo a tres hombres

La Policía de Córdoba logró recuperar autopartes de un taxi que había sido denunciado como robado y detuvo a tres hombres mayores de edad durante un operativo realizado en barrio Alejandro Carbó.

El procedimiento tuvo lugar en la tarde de ayer, en un inmueble ubicado sobre calle Bower al 5800, luego de que los efectivos recibieran información sobre la posible localización de un vehículo Fiat Cronos que había sido sustraído el pasado 15 de octubre.

En el lugar, los uniformados entrevistaron a un hombre que declaró haber contratado a un chofer para el vehículo de alquiler y perdido contacto con él días después, lo que motivó la denuncia.

Durante la inspección, el personal policial constató que el taller funcionaba de manera precaria y procedió al secuestro del automóvil, varias autopartes, herramientas de mano y otros elementos de interés para la causa. Los tres sospechosos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar su participación en el hecho.