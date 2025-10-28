Niebla, humedad y nieve complican la circulación en el Camino de las Altas Cumbres

El Camino de las Altas Cumbres presenta este martes condiciones adversas para la circulación debido a la combinación de baja temperatura, humedad y niebla intensa, según informó la Policía de Córdoba.

El parte oficial advierte que la carpeta asfáltica se encuentra mojada y que la visibilidad se ve afectada por bancos de niebla, por lo que se recomienda a los conductores circular con extrema precaución, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas.

A su vez, en las zonas más elevadas del trazado se mantienen sectores con restos de nieve y formación de hielo, producto de las bajas temperaturas registradas durante la madrugada.

El fenómeno meteorológico responde al frente frío que afecta el corredor de las sierras grandes, generando un escenario típico de invierno con humedad persistente y heladas matinales.

Autoridades policiales y de Vialidad Provincial mantienen monitoreo constante del camino, especialmente entre Copina y El Cóndor, donde las condiciones suelen ser más severas.