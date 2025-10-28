Operativo por abigeato: más de 300 kilos de carne secuestrada en el norte cordobés

En el marco de una investigación por hechos de abigeato, personal de la Patrulla Rural de Córdoba llevó adelante diversos allanamientos en los departamentos Ischilín y Minas, que culminaron con la clausura de un matadero y una carnicería clandestina.

Durante los procedimientos se secuestraron más de 300 kilos de carne y embutidos, junto a balanzas, cuchillos, sierras y otros elementos utilizados para la faena ilegal. En el lugar también se constataron cerca de 100 cabezas de ganado, que fueron incautadas por las autoridades.

Las actuaciones se realizaron en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, en el marco de una investigación destinada a desarticular actividades vinculadas al comercio ilegal de carne y a la infracción de las normativas sanitarias vigentes.