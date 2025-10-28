Pánico: Un pozo se abrió en la vereda y se tragó a una mujer y dos motos en Marcos Juárez

Un importante operativo de rescate se desplegó en la noche del domingo en Marcos Juárez, luego de que un desmoronamiento de terreno provocara la caída de una persona y dos motocicletas en un pozo formado sobre la vereda de Sáenz Peña al 1200.

El hecho se registró alrededor de las 20:15, cuando el suelo cedió repentinamente. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia y en pocos minutos acudieron dos unidades de Bomberos Voluntarios, que trabajaron durante unos 30 minutos para asistir a la víctima y asegurar el lugar.

La persona fue rescatada consciente, asistida en el lugar y posteriormente trasladada al hospital local para su atención. Las motocicletas también fueron retiradas del pozo una vez finalizadas las tareas de rescate.

El sector fue perimetrado para su evaluación, ya que se investigan las causas del hundimiento, que habría sido producto de una filtración subterránea o debilitamiento del suelo.