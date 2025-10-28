Sangrienta pelea entre dos hombres en pleno centro de Carlos Paz

Una violenta pelea en pleno centro de Villa Carlos Paz terminó con dos hombres ensangrentados y uno de ellos detenido. El hecho ocurrió esta tarde en la intersección de Lisandro de la Torre y General Paz, en una zona de alta circulación de personas.

Según las primeras versiones, uno de los involucrados trabaja como llamador para un restaurante del sector, mientras que el otro sería un vendedor ambulante de medias. Por motivos que aún se investigan, ambos comenzaron a discutir y la situación escaló hasta la agresión física.

En medio del forcejeo, uno de los hombres golpeó al otro con una piedra, mientras que el agredido extrajo un cuchillo de entre sus prendas. Testigos relataron que ambos resultaron con heridas visibles y manchados de sangre antes de que arribara la Policía.

Uno de los implicados escapó del lugar, mientras que el otro fue detenido por portación de arma blanca y trasladado a la comisaría local. Interviene el magistrado interviniente de turno.