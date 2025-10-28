Tras chocar, un automovilista atacó al chofer de un colectivo

Córdoba. Un violento episodio se registró en la mañana de este martes en el centro de la ciudad de Córdoba, cuando un automovilista agredió físicamente y amenazó al conductor de un colectivo luego de protagonizar un accidente de tránsito.

El hecho ocurrió sobre calle Sucre al 300, donde un ómnibus de la línea 68 de la empresa Coniferal colisionó con un automóvil Jeep Renegade. Según informaron fuentes policiales, tras el impacto el conductor del vehículo menor descendió del rodado y comenzó a golpear y amenazar al chofer del colectivo, un hombre de 50 años.

Ante la situación, efectivos policiales intervinieron rápidamente y procedieron a la aprehensión del agresor, un hombre de 48 años, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia