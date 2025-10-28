Un recolector cayó a la calle y fue atropellado por el camión de la basura

Un recolector de basura cayó del camión y murió atropellado en un trágico accidente ocurrido en Junín (Buenos Aires). El accidente se produjo alrededor de las seis de la mañana y la víctima fue identificada como Julio Darquizán, de 56 años, quien se desempeñaba en la empresa Ashira.

Según pudo conocerse, el trabajador realizaba su recorrido habitual junto a sus compañeros cuando se soltó del estribo del camión recolector y fue embestido por el vehículo.

El hombre falleció en el acto y en el lugar, trabajó personal de la Policía Científica y el servicio de emergencias del SAME.

Se buscan determinar las causas que provocaron el fatal accidente.