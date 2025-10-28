Una mujer murió en un incendio en su vivienda de Unquillo

Una mujer de 76 años perdió la vida anoche luego de que un incendio se desatara en su vivienda ubicada sobre calle Belgrano al 200, en barrio Villa Aurora, de la localidad de Unquillo.

Al lugar acudieron rápidamente efectivos del DUAR Sierras Chicas y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas.

Una vez controlado el siniestro, personal de un servicio de emergencias ingresó al domicilio y constató el fallecimiento de la mujer en una de las habitaciones.

Las causas que habrían originado el incendio son materia de investigación, mientras intervienen las autoridades judiciales y peritos especializados para determinar el motivo del siniestro.