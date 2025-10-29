Allanamientos: Detuvieron a un hombre con motos y herramientas robadas

Un joven de 26 años fue detenido durante un allanamiento en el barrio Sol Naciente, donde se secuestraron motos robadas y herramientas vinculadas a varios hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se desarrolló en el sector de la manzana 46, donde efectivos policiales aprehendieron al sospechoso y secuestraron un auto Renault Clio, una motocicleta Brava Nevada de 110 cc. (sustraída días atrás en barrio Cerro Norte) y otra motocicleta de 125 cc. (robada en Villa Allende Golf). Además, los uniformados incautaron una barreta, una llave inglesa y otros elementos de valor.

El detenido y otro sujeto que logró escapar, fueron señalados por la propietaria de una de las motocicletas como los autores del robo, iniciándose un seguimiento controlado hasta lograr la aprehensión.

Tanto el aprehendido como los rodados recuperados fueron trasladados a sede policial.