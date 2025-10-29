Atraparon a un adolescente que asaltó una mujer a punta de pistola

Un adolescente de 17 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Córdoba luego de haber asaltado a una mujer a punta de pistola. El accionar del joven, ocurrido en el barrio 16 de abril, quedó registrado por las cámaras de seguridad y trascendió que contaba con pedido de captura.

El personal policial logró interceptarlo en la esquina de las calles Calingasta y Eduardo Zenavilla y le secuestraron un revólver con cinco cartuchos, presuntamente utilizado en el robo.

Por su parte, se inició un intenso operativo de búsqueda para tratar de dar con otro menor que lo acompañaba.

El detenido fue trasladado a sede policial junto a los elementos incautados y quedó a disposición del magistrado interviniente.