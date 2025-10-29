Carlos Paz: velas y silencio frente a la Departamental por Diego Pérez

En una jornada marcada por la emoción y el reclamo pacífico, familiares, amigos y vecinos de Diego Pérez, el joven fallecido en el accidente de Avenida San Martín, llegaron hasta la Departamental Punilla luego de marchar por el centro de Villa Carlos Paz.

uD83DuDD6F? #CarlosPaz | Familiares y vecinos de Diego Pérez encendieron velas frente a la Departamental Punilla, en un emotivo reclamo de justicia.uD83DuDCCDLa marcha partió desde el centro y culminó con la lectura de un pedido de justicia. #JusticiaPorDiego #VillaCarlosPaz #Policiales pic.twitter.com/xUyrmuXKrY — EL DIARIO (@diariocarlospaz) October 29, 2025

En el lugar, encendieron velas, guardaron un minuto de silencio y leyeron un pedido de justicia, en memoria del joven de 25 años que perdió la vida tras ser impactado por el vehículo conducido por un policía, actualmente imputado y detenido por homicidio culposo.

La movilización contó también con la presencia de vecinos autoconvocados y jubilados, que se sumaron al reclamo en un gesto de acompañamiento y solidaridad.

La familia de Diego reafirmó su pedido para que la causa avance con celeridad y transparencia, y que los responsables sean juzgados por la muerte del joven trabajador, recordado por sus seres queridos como una persona alegre, solidaria y con proyectos de vida.