Carlos Paz: velas y silencio frente a la Departamental por Diego Pérez

Justicia
Carlos Paz: velas y silencio frente a la Departamental por Diego PérezTras marchar por el centro de Carlos Paz, familiares y allegados de Diego Pérez realizaron una vigilia con velas y un minuto de silencio frente a la sede policial.
En una jornada marcada por la emoción y el reclamo pacífico, familiares, amigos y vecinos de Diego Pérez, el joven fallecido en el accidente de Avenida San Martín, llegaron hasta la Departamental Punilla luego de marchar por el centro de Villa Carlos Paz.
En el lugar, encendieron velas, guardaron un minuto de silencio y leyeron un pedido de justicia, en memoria del joven de 25 años que perdió la vida tras ser impactado por el vehículo conducido por un policía, actualmente imputado y detenido por homicidio culposo.
La movilización contó también con la presencia de vecinos autoconvocados y jubilados, que se sumaron al reclamo en un gesto de acompañamiento y solidaridad.
La familia de Diego reafirmó su pedido para que la causa avance con celeridad y transparencia, y que los responsables sean juzgados por la muerte del joven trabajador, recordado por sus seres queridos como una persona alegre, solidaria y con proyectos de vida.