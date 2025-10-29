Cayó una mujer acusada de múltiples estafas en el Valle de Traslasierra

Una mujer fue detenida esta mañana en la autopista Córdoba-Rosario y se encuentra acusada de cometer múltiples estafas en el Valle de Traslasierra. Según pudo conocerse, se trata de una gitana que era buscada por la justicia y fue interceptada por personal de la Patrulla Rural a la altura de la localidad de Leones.

La sospechosa tiene 73 años sindicada como posible autora de varios hechos de estafa.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron además un vehículo Volkswagen UP que registraba pedido de secuestro emitido por la Unidad Judicial de Mina Clavero.

La detenida pertenece a la comunidad gitana y estaría vinculada a diversos episodios de estafa cometidos en distintos puntos de la provincia. En el operativo se procedió además al secuestro de teléfono celular y la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía de Villa Cura Brochero a cargo de la doctora Analía Gallaratto.