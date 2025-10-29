Desalojos y hasta una clausura tras los disturbios en el centro de Carlos Paz

Tras los disturbios ocurridos en las últimas horas en el centro de Villa Carlos Paz, un operativo policial se desplegó esta mañana para controlar a vendedores ambulantes y trabajadores callejeros.

La Municipalidad procedió además a la clausura de un local gastronómico que tenía «llamadores» en las veredas, los cuales se habrían visto involucrados en hechos violentos registrados esta semana. Un total de veinticinco personas fueron controladas y se procedió además al secuestro de mercadería ilegal que comercializaban entre vecinos y turistas.

El procedimiento contó con la participación del personal del escuadrón motorizado y del área de Seguridad Urbana.

En el día de ayer, una violenta pelea se desató en pleno centro y terminó con dos hombres ensangrentados y uno de ellos detenido. El hecho ocurrió a la tarde en la intersección de Lisandro de la Torre y General Paz, en una zona de alta circulación de personas. Uno de los involucrados trabajaba como «llamador» para un restaurante del sector, mientras que el otro sería un vendedor ambulante. En medio del forcejeo, el primero golpeó al segundo con una piedra, mientras que el agredido extrajo un cuchillo de entre sus prendas.

Uno de los implicados escapó del lugar, mientras que el otro fue detenido y terminó en la comisaría.