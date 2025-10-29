Despeñaderos: bomberos controlaron un incendio en un taller mecánico

Despeñaderos. Al menos tres dotaciones de bomberos de Alta Gracia logran controlar un incendio que se desató durante la madrugada de ayer en un taller mecánico de Despeñaderos. Si bien hubo daños materiales, el rápido accionar de los bomberos evitó que el incendio terminara destruyendo estructuras y otros mobiliarios.

Según informaron fuentes oficiales, el propietario del lugar —un hombre de 49 años— indicó que las llamas se originaron en el interior del galpón donde funcionaba su taller. El fuego fue rápidamente contenido por los bomberos, quienes constataron daños materiales en herramientas y elementos de trabajo.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni pérdidas en los rodados. Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación.

