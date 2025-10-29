Detuvieron a un hombre con un vehículo robado y documentación falsa

Villa Carlos Paz. Efectivos policiales del Escuadrón Motorizado Enduro de la Departamental Punilla detuvieron anoche a un hombre que circulaba en Villa Carlos Paz en un automóvil con pedido de secuestro y documentación apócrifa.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 20:45 en calle Sargento Cabral N° 55, donde los uniformados, durante un control preventivo, identificaron un vehículo Volkswagen Polo blanco con dominio aparentemente no homologado por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA).

Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor presentó una cédula de identificación apócrifa. Tras verificar el número de chasis, los efectivos confirmaron que el automóvil registraba un pedido de secuestro solicitado por la Comisaría de La Matanza, con fecha del 24 de agosto de 2023.

Ante la situación, se procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro del rodado, un teléfono celular, la cédula falsificada y varios boletos de compra y venta de distintos vehículos.

El detenido fue trasladado a la alcaidía local, mientras que el vehículo quedó a disposición de la Unidad Judicial y fue remitido a la sede de la Departamental Punilla para continuar con las actuaciones correspondientes.