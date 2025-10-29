Discutieron, agarró una cuchilla y apuñaló a su pareja en el corazón

Un joven de 27 años fue apuñalado por su pareja en el corazón y quedó internado en grave estado, en un brutal hecho ocurrido en Santiago del Estero. Se presume que el enfrentamiento se desató por dinero y trascendió que la mujer quedó detenida y ha sido imputada por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El ataque ocurrió ayer en horas de la madrugada y estuvo protagonizado por Micaela Gómez, de 25 años de edad, quien atacó con una cuchilla de carnicero a Gastón Joaquín Orieta.

El joven pidió ayuda a los vecinos y fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Regional, donde fue operado de urgencia y permanece internado en terapia intensiva.

La fiscal Andrea Juárez tomó intervención en el hecho y ordenó el secuestro de celulares y prendas de vestir para peritajes, al tiempo que dispuso que Gómez quedara detenida en una cárcel de mujeres.