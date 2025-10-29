Drogas: Cayó con más de 1300 dosis de cocaína y 500 semillas de marihuana

Tras un allanamiento que la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó en el barrio General Savio de la ciudad de Córdoba, se logró la detención de un hombre y el secuestro de 1300 dosis de cocaína y más de 500 semillas de marihuana que se presume eran destinados a presos del penal de Bouwer.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle San Cristóbal al 3000 y se halló más de un millón de pesos.

La hipótesis es que el detenido tendría vinculación con una red de narcotráfico que operaba con drones en las cárceles de la provincia y que ingresaba drogas, armas y objetos prohibidos.

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que ordenó el traslado del detenido y el secuestro de los elementos a sede judicial, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.