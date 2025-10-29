Drogas: Cayó con más de 1300 dosis de cocaína y 500 semillas de marihuana

Fuerza Policial Antinarcotráfico
Drogas: Cayó con más de 1300 dosis de cocaína y 500 semillas de marihuanaSe investiga si los estupefacientes iban a ser ingresados con drones al penal de Bouwer.
Tras un allanamiento que la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó en el barrio General Savio de la ciudad de Córdoba, se logró la detención de un hombre y el secuestro de 1300 dosis de cocaína y más de 500 semillas de marihuana que se presume eran destinados a presos del penal de Bouwer.
El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle San Cristóbal al 3000 y se halló más de un millón de pesos.
La hipótesis es que el detenido tendría vinculación con una red de narcotráfico que operaba con drones en las cárceles de la provincia y que ingresaba drogas, armas y objetos prohibidos.
El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que ordenó el traslado del detenido y el secuestro de los elementos a sede judicial, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.