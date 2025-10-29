El Gobierno activó la alerta máxima en las fronteras tras la guerra narco en Río de Janeiro

El Gobierno nacional puso en alerta máxima las fronteras tras la escalada de violencia en Río de Janeiro, donde un operativo policial contra la banda Comando Vermelho dejó más de 120 muertos.

Este martes, las fuerzas de seguridad atacaron al Comando Vermelho en la zona norte de la ciudad, la banda criminal más poderosa de Brasil.

Los enfrentamientos dejaron más de 130 muertos, provocando conmoción en el país y preocupación en la región.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades locales estudian medidas excepcionales, incluida la posible militarización de la ciudad.

Alerta máxima en la Triple Frontera por la masacre en Río de Janeiro

La medida busca evitar que integrantes de la banda crucen a Argentina, especialmente por la Triple Frontera, un punto considerado estratégico y vulnerable por las autoridades.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, convocó a su equipo técnico para evaluar la situación y reforzar los controles migratorios.

Desde su cartera aclararon que no se enviarán más fuerzas federales, sino que se intensificarán los filtros y verificaciones a los ciudadanos brasileños que ingresen al país.

El plan de acción combina esfuerzos del Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y la SIDE, con el objetivo de cerrar cualquier posible ingreso de criminales.

Mientras tanto, en Brasil, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva analiza militarizar Río de Janeiro tras la mayor matanza reciente en la ciudad. La Constitución brasileña permite este tipo de medidas en situaciones extremas para reforzar la seguridad pública.

Desde Buenos Aires aseguran que la prioridad es proteger al país de posibles repercusiones de la violencia brasileña y mantener bajo control uno de los puntos fronterizos más sensibles de Sudamérica.