Evacuaron un edificio del centro de Carlos Paz por una falsa alarma de incendio

Esta noche, el centro de Villa Carlos Paz fue escenario de una movilización policial y de bomberos tras la activación de una alarma de incendios en un edificio ubicado sobre Pasaje del Carmen 50.

El sistema de detección se activó en el segundo piso, lo que motivó la evacuación preventiva de todos los ocupantes del inmueble. Personal del DUAR y del Escuadrón Motorizado de la Policía de Córdoba trabajó rápidamente en el lugar, asistiendo a dos mujeres mayores que debieron ser retiradas en silla de ruedas.

Luego de una inspección completa, se constató que se trató de una falsa alarma provocada por el sensor. El operativo concluyó sin heridos ni daños materiales.