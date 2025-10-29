Hallaron muertos a dos jubilados en una casa de Río Cuarto

Conmoción
Hallaron muertos a dos jubilados en una casa de Río CuartoLa justicia no descarta ninguna hipótesis y se encargaron una serie de pericias en el lugar.
La ciudad de Río Cuarto se vio conmocionada por el hallazgo de los cuerpos de dos jubilados en el interior de una casa. El hecho se produjo el martes pasado a la noche en un domicilio del Pasaje Aconquija al 2900 y se investigan múltiples hipótesis.
Si bien se mantiene en reserva la identidad de los fallecidos, trascendió que tenían 63 años y 71 años de edad y se ordenaron una serie de pericias en el lugar.
Por el momento, la Fiscalía de Instrucción avanza sobre diversas teorías y el caso se investiga como muerte de etiología dudosa
En la vivienda, se hizo presente el personal policial, el servicio de emergencias y efectivos de Policía Judicial.