Hay dos detenidos por la balacera contra una academia de danzas

Dos hombres fueron detenidos tras una serie de allanamientos en el barrio Lamadrid y zonas aledañas de la ciudad de Córdoba, se encuentran acusados de haber protagonizado la feroz balacera contra una academia de danzas.

El hecho tuvo lugar días atrás en un establecimiento ubicado en 9 de Julio y Domingo Zípoli, donde había varios profesores y alumnos y pudo haber terminado en una tragedia.

Durante los procedimientos, se secuestró además una motocicleta que habría sido utilizada en el ataque, celulares y otros elementos.

La causa es instruida por la Fiscalía a cargo de Horacio Vázquez y no descartan nuevos allanamientos.