Incendio intencional, estafas y grooming: tres detenidos en una jornada de operativos

La Policía de Córdoba llevó a cabo diversos operativos en el interior provincial que culminaron con tres detenciones en el marco de causas por incendio intencional, estafas reiteradas y grooming.

En el Paraje Huascha, un hombre de 57 años fue detenido tras ser identificado como el presunto responsable de provocar un incendio en la banquina de la ruta 16. Personal policial y de bomberos trabajó en el lugar para sofocar las llamas y evitar su propagación.

Por otro lado, en la localidad de Leones, efectivos de la Patrulla Rural detuvieron a una mujer perteneciente a la comunidad gitana, quien tenía pedido de detención vigente por estafas reiteradas. Durante el procedimiento, se secuestró el vehículo en el que se trasladaba (con pedido judicial), un teléfono celular y otros elementos de interés para la investigación.

Finalmente, en Deán Funes, un joven de 21 años fue detenido en el marco de una causa por grooming. En su poder se secuestraron dos notebooks y un teléfono celular, elementos que habrían sido utilizados para contactar a la víctima.

Los detenidos fueron trasladados a sede judicial y puestos a disposición del Magistrado interviniente.