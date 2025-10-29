Intentó robar cables y causó un incendio con pérdidas totales

La Policía de Córdoba detuvo a un hombre acusado de provocar un incendio en un local de venta de neumáticos ubicado en barrio Villa Urquiza.

El hecho ocurrió cuando el sospechoso ingresó al comercio con intenciones de robo y manipuló un tablero eléctrico, lo que generó un cortocircuito y un incendio que se extendió rápidamente hacia las oficinas del lugar.

Personal de Bomberos acudió al sitio y logró sofocar las llamas, aunque el fuego causó daños totales en el mobiliario y las instalaciones.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un bolso que contenía una llave tubo, una pinza, cables de cobre y un arma blanca.

El detenido fue trasladado a sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.