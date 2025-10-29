Investigan si Laurta desparramó los restos del remisero en tres provincias

Los restos del remisero Martín Palacio son buscados en tres provincias y se complica la situación del principal sospechoso del crimen: Pablo Laurta. La Policía de Entre Ríos amplió los rastrillajes mientras avanza la investigación contra el ciudadano uruguayo, quien permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Para la justicia, Laura descuartizó el cadáver en un descampado de Colonia Yeruá, a unos 30 kilómetros de Concordia y habría descartado la cabeza y los brazos en distintos puntos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

El comisario inspector José María Rosatelli, jefe de la Departamental Concordia, dialogó con Infobae y dijo: «Diagramamos la búsqueda tomando en cuenta las cámaras de seguridad y la trayectoria de las antenas de telefonía, tanto del imputado como de la víctima». En ese sentido, se constató que el acusado recorrió distintos puntos antes de quemar el Toyota Corolla blanco de Palacio.

Sobre los restos que aún no aparecieron, se cree que podrían haber sido devorados por animales o dispersados por las lluvias o bien quemados dentro del vehículo en Villa Esquiú.