La autopsia indicó que Nicolás Duarte murió ahogado

La autopsia a Nicolás Duarte, el joven de 18 años que apareció muerto en un arroyo del partido bonaerense de Ezeiza, reveló que falleció ahogado.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la causa del deceso es asfixia por inmersión.

Entre las hipótesis de lo que pudo haber pasado con Duarte desde que fue sacado del boliche Egipto hasta que llegó al puente en cuestión: la familia sospechaba que pudo ser víctima de un robo, ya que el joven vestía una remera de manga larga de color negra y azul, un pantalón negro y un par de zapatillas del mismo color, pero la mamá advirtió que su hijo aparecía con otra ropa.

Otra posibilidad es que se haya desvanecido en el puente y que la corriente lo arrastrara hacia el cauce.

De todas maneras, la línea de investigación más fuerte es que Duarte estaba alcoholizado y, al caminar en medio de la lluvia, trastabilló, cayó al arroyo crecido y murió ahogado.

Ante esa situación, su cuerpo fue arrastrado varios metros, hasta el punto donde fue encontrado este martes.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada número 1 de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, ante la Secretaría de Federico Ricart.