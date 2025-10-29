La familia de Diego Pérez volvió a marchar y fue acompañada por jubilados

Por segunda vez en menos de una semana, familiares, amigos y vecinos de Diego Pérez, el joven de 25 años que perdió la vida en un siniestro vial ocurrido el pasado sábado 18 de octubre en avenida San Martín, volvieron a marchar por las calles céntricas de Carlos Paz.

uD83CuDFA5 #CarlosPaz | Segunda marcha por #DiegoPérezFamiliares, amigos y vecinos volvieron a movilizarse junto a jubilados autoconvocados.

La concentración comenzó frente al tradicional reloj Cu-Cú, donde también se encontraban jubilados autoconvocados que reclaman una recomposición de haberes y mejor atención sanitaria. Ambas manifestaciones confluyeron en un mismo recorrido, uniendo sus consignas bajo un mismo reclamo de justicia y dignidad.

Los manifestantes avanzaron por el centro, acompañados por carteles con la imagen de Diego Pérez y pancartas.

El hecho que originó la protesta ocurrió cuando Diego Pérez, quien conducía un Volkswagen Gold Power, fue impactado lateralmente por un Volkswagen Gol Tren que circulaba en sentido contrario. Al mando del segundo vehículo estaba Fernando Reynoso, un policía que al momento del choque presentaba signos de haber consumido alcohol. El funcionario fue imputado por homicidio culposo y permanece detenido.

La madre de Diego sufrió una descompensación durante la primera marcha, y su familia continúa pidiendo que también sean investigados los acompañantes del conductor.

Con esta nueva movilización, los vecinos buscan mantener viva la causa y reclamar que la justicia avance con firmeza. Los jubilados, por su parte, destacaron la importancia de acompañar el reclamo “de otra familia que también sufre una injusticia”.