La hipótesis detrás del ataque a balazos contra la academia de danzas

La justicia profundiza la investigación para determinar cómo y por qué se produjo el ataque violento contra una academia de danzas en la ciudad de Córdoba. El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, brindó detalles sobre el procedimiento para dar con los sospechosos (fueron detenidos en Villa Martínez) y se conoció cuáles es la principal hipótesis detrás de la feroz balacera.

El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad y se produjo el viernes pasado en 9 de Julio y Domingo Zípoli.

Uno de los aprehendidos habría realizado los disparos, mientras que el otro lo trasladó en el lugar a bordo de una moto. Se presume que podría haber sido un ataque realizado por encargo y no descartan que haya sido un caso de sicariato, con la intención de terminar con la vida de alguna de las personas que estaban dentro del estudio de danzas.

En el mismo sentido, se descartó una vinculación con el narcotráfico.

«Se hicieron ocho allanamientos y a esta persona no se la pudo encontrar, pero finalmente se la detuvo en la calle. Está detenido quien efectuó los disparos y quien conducía la moto. Por la modalidad, puede tener que ver con un encargo, aunque descartamos una vinculación narco directa»; dijo el ministro.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron varios teléfonos celulares y otros elementos de interés.