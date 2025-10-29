Quién es el empresario cordobés acusado de venderle armas al Comando Vermelho

Un empresario porteño radicado en la ciudad de Córdoba se encuentra acusado de venderle armas el Comando Vermelho, el peligroso grupo que controla el antinarcotráfico en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). Diego Hernán Dirisio se encuentra detenido desde el 2024 y sería uno de los principales contrabandistas de armamento en la región y cayó mientras jugaba al pádel.

Su nombre volvió a sonar en medio de la escalada de la violencia en la capital carioca.

El martes pasado, el Comando Vermelho llevó adelante una serie de violentas acciones en las favelas Penha y Alemão, donde se registraron 64 muertos y más de 80 detenidos y se desplegaron más de 2500 efectivos. La avanzada de la policía militarizada fue enfrentada con barricadas, armas de munición pesada y drones armados con granadas y hubo feroces tiroteos y total descontrol.

Para la justicia, Dirisio operaba a través de su empresa International Auto Supply (radicada en Asunción del Paraguay) y habría importado más de 43.000 armas de fuego desde Turquía, Serbia, República Checa y Eslovenia, que se presume eran acondicionadas y luego enviadas a Brasil.

En febrero del año pasado, él y su pareja (la exmodelo Julieta Vanessa Nardi) fueron aprehendidos en el barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba tras haber permanecidos prófugos por varios meses.

Actualmente, se encuentran a punto de ser extraditados por la justicia brasilera.