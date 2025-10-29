Robaron una capilla de Malagueño y se llevaron hasta el vino de la misa

Delincuentes ingresaron el domingo pasado a la Capilla San José Esposo de Malagueño, provocaron destrozos y se robaron hasta el vino de la misa. Se presume que los malvivientes irrumpieron por un ventiluz y trascendió que además rompieron el sagrario y lo dejaron tirado en el baño y dejaron desparramadas las hostias por el suelo.

El ataque vandálico provocó indignación en las redes sociales y entre los objetos robados se mencionan herramientas, micrófonos, un parlante, un espejo y otros elementos de uso cotidiano.

Además, los ladrones se llevaron vino de la liturgia, junto con golosinas y gaseosas que habían quedado del festejo por el Día del Niño. Como si fuera poco, los ladrones se hicieron con cables del mamógrafo del hospital local.