Siete detenidos en distintos procedimientos policiales en el sur de Córdoba

Operativos en el sur provincial
Siete detenidos en distintos procedimientos policiales en el sur de CórdobaLos arrestos se produjeron en Río Cuarto, Santa Rosa de Calamuchita, La Laguna y Villa María. Entre los delitos investigados figuran robos, amenazas, lesiones y abuso sexual.
En una serie de operativos simultáneos realizados en distintas localidades del sur provincial, la Policía de Córdoba detuvo a siete personas, una de ellas con pedido de captura vigente por la Justicia.
Los procedimientos se llevaron a cabo en Río Cuarto, Santa Rosa de Calamuchita, La Laguna y Villa María, y estuvieron vinculados a investigaciones por robos, lesiones, amenazas calificadas y abuso sexual, entre otros hechos.
Durante los operativos, se secuestraron armas blancas, herramientas, una motocicleta con pedido de secuestro y otros elementos de interés para las causas judiciales.
Las personas detenidas fueron trasladadas a las unidades judiciales correspondientes, quedando a disposición del Magistrado interviniente.