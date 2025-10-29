Siete detenidos en distintos procedimientos policiales en el sur de Córdoba

En una serie de operativos simultáneos realizados en distintas localidades del sur provincial, la Policía de Córdoba detuvo a siete personas, una de ellas con pedido de captura vigente por la Justicia.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Río Cuarto, Santa Rosa de Calamuchita, La Laguna y Villa María, y estuvieron vinculados a investigaciones por robos, lesiones, amenazas calificadas y abuso sexual, entre otros hechos.

Durante los operativos, se secuestraron armas blancas, herramientas, una motocicleta con pedido de secuestro y otros elementos de interés para las causas judiciales.

Las personas detenidas fueron trasladadas a las unidades judiciales correspondientes, quedando a disposición del Magistrado interviniente.