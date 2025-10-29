Ciudad de Córdoba

Sofocaron un pequeño incendio frente al Hospital de Urgencias

En el lugar, no se registraron personas lesionadas ni grandes daños materiales.
Sucesos
miércoles, 29 de octubre de 2025 · 10:55

Los bomberos voluntarios lograron sofocar un foco de incendio que se había desatado frente al Hospital de Urgencias.

El hecho se produjo en las últimas horas en la calle Catamarca al 460 y se habría originado en caños de PVC, propagándose rápidamente hacia un tablero eléctrico colindante.

En el lugar, no se registraron personas lesionadas ni grandes daños materiales.

Incendio Hospital de Urgencias Bomberos Córdoba

