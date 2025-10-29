Un caballo fue salvado tras caer a un canal de riego en Las Playas

Efectivos de la Patrulla Rural llevaron adelante un rescate exitoso en la localidad de Las Playas, donde un caballo había caído al canal de riego maestro.

Los agentes aplicaron técnicas especiales de rescate animal para poder extraerlo del agua sin provocarle lesiones, y tras varios minutos de trabajo lograron ponerlo a salvo.

El equino fue entregado posteriormente a su propietaria, quien agradeció la rápida intervención del personal policial.