Un conductor ofreció una coima a la Policía Caminera para evitar una multa

Un hombre de 39 años fue detenido este miércoles 29 de noviembre durante un control policial en la Ruta Nacional 60, luego de haber ofrecido dinero al personal de la Policía Caminera para evitar una multa. El hecho ocurrió en la localidad de Lucio V. Mansilla y trascendió que el sujeto se trasladaba a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok.

Lo habían demorado porque había violado los límites de velocidad establecido y trató de entregarlos a los uniformados una suma de $19.700 con la intención de seguir su marcha.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su inmediata aprehensión y al secuestro del dinero ofrecido.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.