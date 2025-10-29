Un jugador de la Liga de Ischilín le dio una golpiza a un árbitro

Ischilín. Un jugador de Independiente de Quilino, que milita en la Liga de Ischilín de fútbol, fue detenido el último sábado, tras golpear duramente a un árbitro, luego que éste intentara calmar a sus compañeros.

Todo comenzó cuando su equipo disputaba un partido con San Pedro Norte. Al promediar el encuentro, un fuerte cruce exacerbó los ánimos en el conjunto de Independiente, que tras reclamarle airadamente al árbitro se dispuso a ejecutar un tiro libre, momento que fue aprovechado por un jugador para aplicarle un fuerte golpe en la cara al referí. De inmediato, la policía ingresó al campo de juego y retiró al juez, algo conmocionado.

Minutos más tarde, el árbitro fue trasladado al hospital y luego a la comisaría para radicar la denuncia.

Segundo round

Ya en la comisaría, el árbitro se disponía a realizar la denuncia cuando se hizo presente el jugador que lo había agredido. Lejos de pedir las disculpas correspondientes, el agresor volvió a amenazarlo.

Ante la nueva falta, el personal policial procedió a la aprehensión inmediata del futbolista. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.