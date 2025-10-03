Alivio en Cabalango: encontraron a Yesica Toloza sana y salva

La búsqueda de Yesica Tamara Toloza, que había generado preocupación en la comunidad de Cabalango y Villa Carlos Paz, terminó con un desenlace positivo. La mujer, de 29 años, fue encontrada en la noche de este viernes por la Guardia Local de Cabalango, mientras caminaba por la calle El Vergel, cerca de las 20.50 horas.

Tras confirmarse que se encontraba en buen estado de salud, fue puesta a resguardo y se dio aviso a la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que había emitido el pedido de paradero más temprano.