Así fue la llegada de la mano derecha de «Pequeño J» a la Argentina

Matías Agustín Ozorio, considerado la mano derecha del narco conocido como «Pequeño J», fue extraditado de Perú a la Argentina a bordo de un avión de la Fuerza Aérea y llegó esposado y con un chaleco antibalas. Se presume que el criminal estaría involucrado en los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencio Varela (Buenos Aires).

El sospechoso tiene 28 años y tras haber aterrizado en El Palomar, fue trasladado en helicóptero a la zona de Puente 12, en la base de apoyo aérea de la Policía bonaerense. Y finalmente realizó un viaje en auto hasta la DDI de San Justo, en donde este viernes por la mañana será indagado por el fiscal que interviene en la causa.

«Si bien es cierto que no vamos a devolverle la vida a estas tres jóvenes, sí quisiéramos colaborar y dar un pequeño bálsamo a ese gran dolor que deben estar sufriendo los familiares de las víctimas»; expresaron las autoridades peruanas.