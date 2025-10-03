Brutal ataque en Villa Huidobro: un joven apuñalado terminó en Río Cuarto

Un violento episodio conmocionó a Villa Huidobro, donde un joven de 24 años fue apuñalado en plena vía pública, cerca de la plaza central de la localidad.

Según información extraoficial, la agresión se produjo en medio de una gresca cuyas circunstancias aún son motivo de investigación. Tras el ataque, el herido ingresó al Hospital Municipal, pero por la gravedad de las lesiones fue derivado de urgencia a un centro de salud de Río Cuarto, donde permanece internado.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el supuesto agresor. La policía trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer las causas del hecho.