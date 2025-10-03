Camuflaron 444 kilos de cocaína en bananas: cuatro detenidos

Una investigación del Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional permitió desbaratar una maniobra narco que consistía en ocultar cocaína entre cargamentos de bananas para luego distribuirla en el conurbano bonaerense.

El operativo comenzó en Monte Grande, donde una camioneta Chevrolet S10 y un camión con semirremolque ingresaron a un domicilio. Minutos después, al salir, la camioneta fue interceptada a nueve cuadras del lugar, sobre la avenida Pedro Dreyer. En la caja del vehículo, los gendarmes hallaron 14 bolsas de arpillera con 420 paquetes de cocaína.

En paralelo, otro equipo detuvo al camión sobre la intersección de la avenida Jorge Newbery y la Autopista Ezeiza–Cañuelas. El rodado, con patente boliviana, transportaba bananas con destino al Mercado Central.

El Juzgado Federal N.º 1 de Lomas de Zamora ordenó que la droga fuera trasladada a la Escuela de Gendarmería “Gral. Martín Miguel de Güemes”, donde se constató un total de 444 kilos con 834 gramos de cocaína.

Además, se realizaron dos allanamientos en Monte Grande y Ezeiza, con el secuestro de un celular, un GPS, dos vehículos y documentación relevante para la causa. Como resultado del procedimiento, cuatro hombres fueron detenidos, tres bolivianos y un argentino.