Cayó otro de los sospechosos por el robo de ganado en el Valle de Punilla

Tras un allanamiento que se hizo en la ciudad de La Falda, fue detenido un hombre de 38 años que se encuentra acusado de integrar una banda que robaba ganado en la zona de la Pampa de Olaen.

El personal de la Dirección Patrulla Rural interceptó al sospechoso en la vía pública y trascendió que se trata del cuarto detenido que tiene la causa.

Concretamente, se le imputó el delito de abigeato calificado y se logró secuestrar un teléfono celular.

Es importante mencionar, que la investigación está a cargo de la Fiscalía de Cosquín y se presume que el grupo criminal operaba desde hace un tiempo en la zona rural del departamento.