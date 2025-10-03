Cayó una organización narco en Cruz Alta: tres detenidos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) concretó un operativo en la localidad cordobesa de Cruz Alta que culminó con la detención de tres personas vinculadas al narcomenudeo. Los procedimientos fueron dirigidos por el Ministerio Público Fiscal y se realizaron sobre calles Luis Reybet al 100, Konekam al 100 y Alberdi al 1400, en el departamento Marcos Juárez.

Durante los registros, los investigadores secuestraron 1.357 dosis de marihuana, 654 plantas de cannabis sativa, una escopeta con ocho cartuchos, una motocicleta, una balanza digital y diversos elementos de interés para la causa.

Según las fuentes judiciales, los tres detenidos guardan relación con los allanamientos efectuados el pasado 22 de agosto en la misma localidad. Con estas detenciones, la organización narco que operaba en Cruz Alta y alrededores quedó completamente desbaratada.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez dispuso el traslado de los tres detenidos y la remisión de todo lo secuestrado a sede judicial bajo la carátula de Comercialización Agravada de Estupefacientes.