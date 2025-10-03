Conmoción: Investigan la muerte de un hombre en Villa Carlos Paz

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en las últimas horas en las aguas del río San Antonio, en la ciudad de Villa Carlos Paz. Se ordenaron una serie de pericias para determinar las causas que provocaron el deceso del sujeto, quien fue hallado en el cauce a metros de la Avenida Perito Moreno esquina Estocolmo.

El caso ha sido caratulado como muerte de etiología dudosa y tomó intervención la justicia.

En el lugar, trabaja personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y la Brigada de Investigaciones.