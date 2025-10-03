Contuvieron un incendio en una vivienda de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Un incendio se registró hoy alrededor de las 9:50 horas en una vivienda ubicada en calle San Luis 489 de Villa Carlos Paz, donde residen cuatro personas: un hombre de 78 años, un joven de 21 y dos menores de 17 y 9 años.

En el lugar trabajaron de manera conjunta personal de Bomberos del DUAR, Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz y efectivos policiales del Comando de Acción Preventiva (CAP) de la Unidad Departamental Punilla.

El fuego se originó en uno de los dormitorios de la casa y generó afectaciones parciales en la vivienda, aunque pudo ser controlado rápidamente por las dotaciones que acudieron al operativo.

Si bien los cuatro ocupantes se encontraban en buen estado de salud, los dos menores fueron asistidos por un servicio de emergencias en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Gumersindo Sayago por precaución.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación.

