Detuvieron al proveedor de fentanilo vinculado a una muerte en 2023

Tras tres meses de pesquisas, Gendarmería Nacional detuvo a un ciudadano que trabajaba en un policlínico rosarino de PAMI, acusado de sustraer medicamentos de uso hospitalario —entre ellos fentanilo— para su comercialización ilegal. La investigación lo vinculó al fallecimiento de una persona ocurrido el 9 de agosto de 2023 por sobredosis.

La causa se inició a pedido de la Fiscalía Federal Penal de Casos Complejos de Rosario y la PROCUNAR en julio de este año. El magistrado interviniente ordenó cinco allanamientos: tres en Rosario y dos en Concepción del Uruguay.

En la ciudad santafesina, los gendarmes allanaron el domicilio del detenido y su lugar de trabajo. Allí incautaron ampollas de fentanilo y otros fármacos, frascos de bromuro de vecuronio, marihuana, jeringas, comprimidos y documentación de interés vinculada al manejo irregular de psicotrópicos y estupefacientes. El sospechoso fue detenido al salir de su trabajo, llevando blíster de medicamentos, y se le secuestró su vehículo Volkswagen Passat.

En Concepción del Uruguay, los procedimientos se realizaron en domicilios de familiares del detenido. Allí se incautó una pistola calibre 22 Bersa y 60 municiones.