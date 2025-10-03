Detuvieron en Córdoba a un prófugo acusado de homicidio en Santiago del Estero

Un operativo conjunto entre el Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba y efectivos de Santiago del Estero permitió detener en barrio René Favaloro a un prófugo de la justicia acusado de un homicidio.

El detenido, de 34 años, era buscado por el crimen de un hombre de la misma edad, hallado sin vida con heridas de arma de fuego en diciembre de 2023 a la vera de la Ruta Nacional 9, en inmediaciones de la localidad de Ojo de Agua, Santiago del Estero.

Tras tareas de investigación y vigilancia, los efectivos lograron ubicar al sospechoso en Córdoba Capital. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, pero fue rápidamente reducido en la vía pública.

El detenido quedó a disposición de la justicia de Santiago del Estero y de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 4, que iniciaron los trámites para su extradición.