Detuvieron a un hombre que ingresó a una casa en barrio El Fantasio

Villa Carlos Paz. Un operativo policial terminó con la detención de un hombre de 31 años este viernes por la mañana en barrio El Fantasio de Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:40 horas en la intersección de Perito Moreno y Díaz Colodrero, cuando personal del Escuadrón Motorizado Enduro, que realizaba patrullaje preventivo, observó a un individuo dentro de un complejo habitacional.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar y se escondió en una alcantarilla, pero fue alcanzado y reducido por los efectivos. Posteriormente, fue trasladado a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.

Minutos más tarde, se hizo presente en el lugar una mujer que manifestó que su motocicleta, estacionada dentro del complejo, había sufrido daños.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer la situación.

